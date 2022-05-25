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Глава TOP DOG Алеев рассказал о причинах создания лиги кулачных боев

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Глава лиги кулачных боев TOP DOG Данил Алеев рассказал о том, как пришел к созданию организации.

«Я видел, как устроены другие организации, подчеркивал для себя минусы и приходил к пониманию, чего хотят зрители, какие бои им нужны. В ММА присутствует элемент борьбы, и людям, далеким от единоборств, не так ясна вся техническая прелесть, которая происходит в партере. Поэтому им понятнее, когда человек падает, получая урон от ударов в стойке.

Плюс, формат три раунда по две минуты в наших поединках роднит кулачные бои со спринтом. Сейчас время короткого восприятия информации и клипового мышления, так что такой формат является наиболее подходящим для восприятия», — цитирует Алеева «Газета.ru».

Ближайший турнир лиги TOP DOG пройдет 27 мая на волейбольной арене «Динамо». Мероприятие начнется в 20.00 по московскому времени.

В главном бою вечера чемпион в среднем весе Наим «Самурай» Давудов проведет первую защиту титула в поединке против непобежденного Сергея «Кратоса» Калинина. В со-главном бою бывший претендент на перстень Top Dog в легком весе Алексей «Мельник» Мельников подерется с обладателем Кубка мира по боксу Исе «Тандовским» Исаевым.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/05/25/17806928.shtml
ММА
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