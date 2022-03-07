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Сегодня, 16:09

Джейк Пол рассказал, с кем должен подраться Макгрегор

Блогер и боксер Джейк Пол считает, что Конор Макгрегор (22-6) не сможет выйти победителем в третьем противостоянии с Нейтом Диасом (20-13). Пол добавил, что ирландцу следует провести бой против Хорхе Масвидаля (35-16).

«Мы знаем, что Конор не сможет победить Диаса, — написал Пол в Twitter. — Правильным решением было бы организовать бой между Конором и Масвидалем. Шансы на победу 50 на 50. Бой кончится нокаутом, потому что оба умеют доносить до соперника мощный удар и у обоих слабые подбородки».

Диас и Макгрегор дрались дважды. В первом бою, который состоялся 5 марта 2016 года на UFC 196, Диас выиграл сабмишном во втором раунде. Во втором бою на UFC 202 (20 августа 2016 года) Диас проиграл Макгрегору решением большинства судей.

(Давид Хачатрян)

Джейк Пол
Конор Макгрегор
Хорхе Масвидаль
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