Джейк Пол рассказал, с кем должен подраться Макгрегор

Блогер и боксер Джейк Пол считает, что Конор Макгрегор (22-6) не сможет выйти победителем в третьем противостоянии с Нейтом Диасом (20-13). Пол добавил, что ирландцу следует провести бой против Хорхе Масвидаля (35-16).

«Мы знаем, что Конор не сможет победить Диаса, — написал Пол в Twitter. — Правильным решением было бы организовать бой между Конором и Масвидалем. Шансы на победу 50 на 50. Бой кончится нокаутом, потому что оба умеют доносить до соперника мощный удар и у обоих слабые подбородки».

Диас и Макгрегор дрались дважды. В первом бою, который состоялся 5 марта 2016 года на UFC 196, Диас выиграл сабмишном во втором раунде. Во втором бою на UFC 202 (20 августа 2016 года) Диас проиграл Макгрегору решением большинства судей.

(Давид Хачатрян)