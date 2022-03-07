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Сегодня, 16:46

Бойко получил бонус «Выступление вечера» за нокаут Аушева

Лига АСА объявила в официальном Instagram-аккаунте имена бойцов, которые получили бонус за выступление на АСА 137, которое прошло 6 марта на арене «Баскет-холл» в Краснодаре.

Бонус «Выступление вечера» забрал Анатолий Бойко (6-1). Он нокаутировал Хамзата Аушева (13-6) в первом раунде, нанеся жесткий хайкик. Бонусы за досрочное завершение боя получили три бойца — Артем Фролов (16-4), Муслим Магомедов (11-0) и Нашхо Галаев (9-6). Фролов победил Рене Пессоа (20-8) в первом раунде техническим нокаутом, Магомедов выиграл Григора Матевосяна сабмишном в четвертом раунде, а Галаев нокаутировал Евгения Бондарева (9-13) во втором раунде.

Ранее руководство лиги АСА заявило, что обладатель бонуса «Выступление вечера» получит в качестве поощрения 50 000 долларов.

(Давид Хачатрян)

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