«Они терпеть не могут друг друга». Эдди Хирн хочет увидеть третий бой Канело и Головкина

Хирн считает, что бой между Канело и Головкиным может стать самым громким боксерским боем за последние несколько лет

Промоутер Эдди Хирн считает, что третий бой между Саулем «Канело» Альваресом (57-1) и Геннадием Головкиным (41-1) может стать самым громким боксерским боем за последние несколько лет.

«Я гарантирую, что подготовка третьего боя между Канело и Головкиным будет невероятной, — заявил Хирн в интервью FightHype. — Они терпеть не могут друг друга. В прошлом они не хотели делать резких заявлений друг о друге, однако сейчас им все равно, что говорить. Хотелось бы, чтобы они выглядели великолепно [в следующих боях] и встретились друг с другом в самом громком боксерском поединке».

Канело и Головкин дрались дважды. В первом бою, который состоялся 16 сентября 2017 года на «Ти-Мобайл Арена», судьи вынесли ничейный вердикт (118 — 110, 115 — 113, 114 — 114). Во втором бою, который прошел 15 сентября 2018 года, Альварес победил решением большинства судей (114 — 114, 115 — 113, 115 — 113).

Следующий бой Канело проведет с чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (19-0) 7 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, Невада. Головкин в следующем бою подерется с чемпионом WBA Риотой Муратой (16-2) 9 апреля на арене Saitama Super Arena в городе Сайтама, Япония.

(Давид Хачатрян)