Джереми Стивенс: «Люди до сих пор ищут голову Рафаэля Дос Аньоса после моего апперкота»

Бывший боец UFC Джереми Стивенс поделился воспоминаниями о самых ярких моментах своей карьеры в промоушене.

«Оглядываясь на мою карьеру в UFC... все эти бои складываются у меня в памяти в одну компиляцию, — сказал Стивенс на шоу The MMA Hour. — Этот хайкик-нокаут в Бразилии (против Рони Джейсона — прим.), апперкот с Дос Аньосом — люди до сих пор ищут его голову. Джоша Эмметта я завернул в мешок для трупов... Но сегодня я фанат Джоша Эмметта. Я был на турнире, когда он накостылял Дэну Иге. Сидел, смотрел и думал: «Вау *****, я фанат Джоша Эмметта». Честно, после нашего боя я думал, что ему конец, я сломал ему карьеру.

А Ду Ху Чой? После боя мой тренер сказал мне: «Он либо вернется и станет чемпионом, либо, скорее всего, его карьере ***** после того, что ты сделал с ним». И мы увидели потом, что его карьере действительно *****. Но Джош Эмметт... Я теперь его фан. Он вернулся, стал сильнее, и мне это пример. Я смотрю на него и думаю, что я и сам теперь так могу».

Стивенс нокаутировал Эмметта в феврале 2018-го. По итогам медицинских обследований после боя у Эмметта были диагностированы: сотрясение мозга, перелом орбитальной кости, глазницы, носовой кости, скуловой дуги, а также других частей лица. Гайморова пазуха была выдавлена, лицевые нервы повреждены и сдавлены, чувствительность губы и щеки пропали. Несмотря на тяжелый ущерб, Эмметт вернулся спустя 13 месяцев и выиграл в UFC четыре боя подряд.

Джереми Стивенс занимает четвертое место в истории промоушена по количеству проведенных боев (34). Последние пять поединков он проиграл, и в январе этого года был уволен из UFC. На прошлой неделе боец подписал контракт с PFL.