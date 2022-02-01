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Сегодня, 12:33

Глава Hardcore FC предложил два миллиона долларов Фрэнсису Нганну за бой в России

Hardcore FC предложил чемпиону UFC Фрэнсису Нганну два миллиона долларов за бой
Роман Шишов
Корреспондент
Фрэнсис Нганну.
Фото AFP

Глава российской профессиональной лиги кулачных боев Hardcore Fighting Анатолий Сульянов выступил с предложением к чемпиону UFC в тяжелом весе Фрэнсису Нганну. Франко-камерунскому бойцу предложили 2 миллиона долларов за боксерский поединок.

«Привет друзья, мое имя Анатолий Сульянов, и я владелец Hardcore Fighting Championship, — сказал Сульянов. — Как я знаю, тебя разочаровал последний гонорар в UFC. И, как я знаю, ты бы хотел продолжить свою карьеру в профессиональном боксе. У меня есть для тебя предложение. На открытии Hardcore Boxing предлагаю бой за 2 миллиона долларов. Соперник — Тимур Слащинин. Жду ответа. Давай сделаем это».

Ранее Нганну говорил, что больше не хочет драться по нынешнему контракту с UFC и может продолжить карьеру в боксе.

Напомним, 23 января камерунец победил Сирила Гана единогласным решением на UFC 270 и провел первую успешную защиту титула. За поединок он заработал 600 тысяч долларов. На счету 35-летнего Нганну 17 побед и 3 поражения.

Франсис Нганну
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