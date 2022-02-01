Глава Hardcore FC предложил два миллиона долларов Фрэнсису Нганну за бой в России

Глава российской профессиональной лиги кулачных боев Hardcore Fighting Анатолий Сульянов выступил с предложением к чемпиону UFC в тяжелом весе Фрэнсису Нганну. Франко-камерунскому бойцу предложили 2 миллиона долларов за боксерский поединок.

«Привет друзья, мое имя Анатолий Сульянов, и я владелец Hardcore Fighting Championship, — сказал Сульянов. — Как я знаю, тебя разочаровал последний гонорар в UFC. И, как я знаю, ты бы хотел продолжить свою карьеру в профессиональном боксе. У меня есть для тебя предложение. На открытии Hardcore Boxing предлагаю бой за 2 миллиона долларов. Соперник — Тимур Слащинин. Жду ответа. Давай сделаем это».

Ранее Нганну говорил, что больше не хочет драться по нынешнему контракту с UFC и может продолжить карьеру в боксе.

Напомним, 23 января камерунец победил Сирила Гана единогласным решением на UFC 270 и провел первую успешную защиту титула. За поединок он заработал 600 тысяч долларов. На счету 35-летнего Нганну 17 побед и 3 поражения.