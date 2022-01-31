Хабиб: «Не давайте детям свободного времени, иначе их будут учить телефоны»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов на встрече в мичиганском институте Мифтах поделился взглядом на воспитание детей.

— Какой бы вы дали совет отцам, сидящим здесь, которые воспитывают детей в этой стране (США — прим. «СЭ») — как им воспитывать их на исламских ценностях так, чтобы они не ассимилировались и их культура не была бы изменена?

— Я думаю, сейчас самая главная проблема — это время. Все происходит очень быстро из-за всех этих технологий, IT и так далее. Не давайте детям свободного времени. Если мы дадим им свободное время, они потратят его на плохие вещи. Их нужно постоянно занимать чем-то. Мой отец всегда заставлял меня делать что-то. Сейчас есть такое слово «чиллить» — вот у меня такого никогда не было. И сейчас нет. Давайте детям правильный пример, правильные знания, не давайте телефонам учить наших детей. Учите их сами.

Нурмагомедов провел последний бой в октябре 2020-го, победив удушающим приемом Джастина Гэтжи на UFC 254 в Абу-Даби. После поединка Хабиб объявил о завершении карьеры.