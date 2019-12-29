Джексон обратился к врачам после боя с Емельяненко

Американский боец ММА Куинтон Джексон после поединка с россиянином Федором Емельяненко обратился к врачам за медицинской помощью. Об этом сообщил представитель Bellator. Россиянин победил американца нокаутом в первом раунде на турнире Bellator 237 в японской Сайтаме.

— Джексон принял решение обратиться за помощью после консультаций, — цитирует Джексона ТАСС. — Необходимо все проверить и посмотреть, чтобы не было проблем. В том числе на предмет травмы головы.

Для Последнего императора эта победа стала 38-й в карьере, а Джексон потерпел поражение в 14-й раз.

Этот поединок стал для российского бойца 27-м на территории Японии и 26-м победным. Единственное поражение в Японии он потерпел в 2000 году от Цуеси Косаки.