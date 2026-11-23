«Динамо» выцарапало лидерство с кровью. «Спартак» мог его догнать, но упустил незаслуженную победу

Обозреватель «СЭ» — о главных событиях 15-го тура РПЛ.

В последнем туре первого круга все пять лидеров потеряли очки

Первый круг завершился небанальнейшим образом. «Зенит», «Динамо», «Спартак», «Краснодар» и ЦСКА набрали на пятерых три очка, причем два из них: бело-голубые и «быки» — во встрече друг с другом. Один «Факел», находящийся на крепком последнем месте, взял столько же, сколько пять фаворитов, вместе взятых.

Такие туры, когда из топ-5 клубов страны теряют очки все пять, расстраивая болельщиков ведущих команд, в то же время подогревают интерес к чемпионату в целом. Потому что показывают: командам из середины и нижней части таблицы, таким, как «Рубин», «Ахмат» и махачкалинское «Динамо», есть что предъявить зрителям и лучшим из соперников. Можно, конечно, сказать, что это говорит и о лидерах и качестве их игры, но тут для кого-то стакан наполовину полон, для кого-то — наполовину пуст. Лично для меня намного интереснее, когда невозможно предсказать исход матча, даже если явный фаворит играет с очевидным аутсайдером. Как это было, например, в Санкт-Петербурге, где «Зенит» ухитрился уступить «Родине».

В первом круге подобных непредсказуемых результатов было великое множество. Ничьи вроде «Спартак» — «Оренбург», «Краснодар» — «Акрон» или «Зенит» — «Ростов» даже не беру в расчет, настолько это стало в порядке вещей, хотя когда подобное происходит на полях фаворитов, то стоит быть отмеченным. Более серьезное началось, пожалуй, со второго тура: махачкалинское «Динамо» обыграло 2:1 «Локомотив», в котором еще в стартовом составе выходили Алексей Батраков (ставший автором голевой передачи) и Артем Карпукас. И никто не мог себе представить, что «Локо» попадет в зону прямого вылета. В тот же день «Балтика» обыграла «Динамо» московское, но, помня прошлый сезон, это никто не счел за шок-контент. Кто мог тогда представить, что бело-голубые закончат круг на вершине таблицы?

Домашнее поражение «Зенита» от «Родины» уже стало настоящей бомбой. Гости, правда, обрадовались настолько, что еще долго не могли прийти в себя и проигрывали вообще все (два очка в следующих семи матчах), пока одного испанца во главе команды не сменил другой. «Акрон», опустившись почти на дно, справился с «Динамо», прервав его долгую победную серию, и пошел тем же путем, получив с тех пор три поражения подряд. Неделю спустя «Родина» победила «Краснодар». После этого, естественно, у нее последовали две неудачи кряду. Удивительный вообще новичок РПЛ: из трех побед две — над двумя лучшими командами страны последних лет. По мелочам «Родина» не разменивается.

А «Динамо» впервые в истории российского первенства выиграло первый круг. Сандро Шварц, триумфально вернувшийся в российский чемпионат, заслуживает аплодисментов. Пока не бурных и без оваций, поскольку мы помним, что в свой первый заход испытания русским зимним межсезоньем он, как и многие другие тренеры-легионеры, вынести в полной мере не смог. Возьмет ли немец этот барьер со второго раза, узнаем весной. До перерыва же, в последнем декабрьском туре, «Динамо» приедет за девять километров на север — из Петровского парка в Тушино. И, пожалуй, мощнее интриги прямо сейчас не сыскать.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Динамо» не позволило додавить себя. Даже в меньшинстве!

Чемпионат России. Премьер-лига. 15-й тур.

22 ноября, 14:00. ВТБ Арена (Москва)

Первое место в первом круге «Динамо» выцарапало с кровью. Не позволило додавить себя «Краснодару», играя тайм в меньшинстве после справедливого удаления Максима Осипенко, пусть даже и оформленного только с помощью ВАР. Причем до того хозяева, хоть и пропустили первыми, играли с преимуществом и огоньком. Их задор изрядно подавил позапрошлогоднего чемпиона, у которого именно с «Динамо» связана уйма самых разных воспоминаний. Это противостояние стало для нашего футбола особенным.

Даже после удаления Осипенко (до того, кстати, отдавшего прекрасную предголевую передачу по флангу на Ярослава Гладышева) я не думал, что «Краснодару» будет легко. Солидное преимущество гости все-таки получили, но только во второй половине второго тайма. У одного Кристиана моментов была уйма, но он их все упустил. Думал я, что Джон Кордоба, набравший в последнее время отличную форму, забьет не только в начале, но и в конце игры, продавит, прогрызет путь к динамовским воротам. Но и его удар головой отлично игравший Андрей Лунев отбил. При том что мяч Кордобы можно назвать луневской неудачей — но дальше основной голкипер бело-голубых полностью закрыл тот стартовый грешок.

Многие удивились замене Даниила Фомина в перерыве, которой Шварц фактически отдал центр поля сопернику, но ведь поначалу его план работал, и вообще «Динамо» в итоге отбилось! При этом мне кажется, что неспособность «быков» дожать динамовцев шла не только от недостатка фарта и вратарского куража Лунева, но и прежде всего от уровня скамейки. По сути, единственным футболистом уровня основы в резерве был Кевин Ленини, вынужденно вышедший еще в первом тайме вместо в очередной раз сломавшегося Дугласа Аугусту. Тогда как нынешние Даниил Уткин, Магомед Оздоев, Валентин Пальцев и далее по списку легко представляемы в любом середняке РПЛ.

«Динамо», удержав ничью, вышло на чистое первое место. Но если бы «Спартак» без получившего небольшую травму Эсекьеля Барко и с Манфредом Угальде на скамейке и Мирлиндом Даку в основе, а также с Ильей Помазуном в воротах оказался способен выиграть в Махачкале, то после первого круга разделил бы лидирующее место с бело-голубыми (хотя «Динамо» в любом случае оказалось бы лидером по результату личной встречи). Правда, Вадим Евсеев в последний раз проигрывал «Спартаку» еще при... Олеге Кононове.

Не уступил Евсеев и теперь.

Хуан Карлос Карседо. Фото ФК «Спартак»

Претендент на золото не должен отпускать такие матчи, как «Спартак» в Дагестане

Чемпионат России. Премьер-лига. 15-й тур.

22 ноября, 16:30. Анжи Арена (Каспийск)

Идиотская — другого слова не нахожу — концовка матча в Каспийске, когда Данил Пруцев с перспективного штрафного вместо навеса отпасовал назад Виктору Параде, причем под чужую правую ногу, тот еще назад — Помазуну, и в этот момент раздался финальный свисток, по-моему, неплохо символизирует досаду болельщиков красно-белых от упущенной победы и возможности догнать «Динамо».

На 88-й минуте Парада дал Сундукову свободно прострелить справа, Наиль Умяров с Даниилом Денисовым упустил Даниила Лесового — и Махачкала сравняла, что в целом соответствовало содержанию встречи. Очень хорошо вышел на замену Егор Смелов, который вместе с Лесовым зажег притухшую было игру хозяев, а вратарь Тимур Магомедов успел переложиться после сильнейшего рикошета от Угальде после удара Жедсона и вытащить мяч из-под штанги. Чем заставил не то чтобы совсем забыть, но отставить на второй план свою ошибку в момент гола Романа Зобнина.

Капитан «Спартака» с плотным ударом сквозь руки того же Магомедова на 14-й минуте, как и нехарактерно приличный для Каспийска газон, давал все предпосылки «Спартаку» для раскованного содержательного футбола, но его со стороны гостей не случилось. Моменты при этом были, и, реализуй спартаковцы еще хоть один из них, предъявлять претензии оказалось бы особо не к чему. Помазун в воротах делал свое дело уверенно. Но...

Поле в Махачкале теперь достойное, футбол у Евсеева сколь боевитый, столь и не трусливый. Большое преимущество дагестанцев по ударам показывает их агрессию, тогда как от Жедсона и Даку, занявших обычные места Барко и Угальде, я ожидал большего, хотя Мирлинд активными действиями при первом голе Зобнину и помог. На деле же снова стала очевидной зависимость спартаковцев от Барко.

В таких случаях — а подобные невзрачные матчи бывают у любого из лидеров — должен включаться режим «дотерпеть». Но не включился. И, пожалуй, поделом. Как бы ни прискорбно было это мне констатировать. И можно сколько угодно говорить (и даже, на мой взгляд, справедливо), что судья Андрей Прокопов систематически трактовал одинаковые фолы в пользу хозяев, но по-крупному он не ошибался, а не дело фаворита жаловаться на небольшой, пусть даже и регулярный, «подсвист» хозяину из нижней половины таблицы.

«Спартак» упустил победу, тем не менее 30 очков после первого круга, то есть два из трех возможных, — это весьма хороший показатель, пусть даже со второго места команда свалилась на чистое третье. Но претендент в чемпионы отпускать такие матчи в концовках не должен.

В то же время у красно-белых по итогам круга сразу несколько топ-показателей в лиге: разность мячей («плюс 16», ближайший конкурент с «плюс 15» — «Зенит», далее «плюс 10» у «Динамо»); что поразительно, пропущенные мячи (их всего 12, за ними — «Динамо» с 14 и «Балтика» с 15). «Зенит» больше всех забил, причем с отрывом, — 33, «Спартак» с 28 идет вторым, «Краснодар» с 26 — третьим. Но вот так любопытно вышло, что «Динамо» делит 4-5-е места с ЦСКА по забитым, занимает второе по пропущенным и третье по разности, но круг завершило во главе РПЛ.

Сергей Овчинников. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Овчинников начал с победы

Чемпионат России. Премьер-лига. 15-й тур.

22 ноября, 19:00. Арена Химки (Химки)

«Локомотив», находясь на предпоследнем месте и опережая лишь на два очка последнее, начал первый матч при бородатом Сергее Овчинникове с гола Андрея Мостового. Тот здорово приложился и попал точно в «домик» Сергею Волкову. Но как адски сыграл при этом защитник «Родины» Игор Силва! Мяч целую вечность летел от Евгения Морозова ему за спину, и он действовал, как в детском саду. Зато прямо перед тем Силва же орал, по-моему, на Николая Титкова после какого-то единоборства. Право, лучше бы тратил энергию в профессиональных целях.

А так-то и до, и после гола атаковала «Родина». Как всегда, тащил Антон Митрюшкин. «Локо» никакой надежности сзади не демонстрировал, и, если бы не вратарь, до перерыва в воротах красно-зеленых легко могла бы побывать пара мячей.

Тем не менее Овчинников, когда-то Босс и один из главных символов золотой эпохи железнодорожников, все-таки выиграл первый матч в качестве и. о. главного тренера «Локо», его команда выскочила из зоны вылета, а гол Мостового так и оказался единственным. Начало подъема или разовый всплеск (причем сугубо по результату, а не по игре) на адреналине от смены тренера, а дальше все вернется на круги своя? В следующем туре, кстати, Овчинников сразится со своим многолетним одноклубником Вадимом Евсеевым. Вот это будет огонь!

«Локомотиву» сейчас не до игрового жиру, быть бы живу. А значит, главное пока — набирать очки, которых до этого тура было беспрецедентно мало — 11 в 14 матчах. Теперь стало чуть полегче: красно-зеленые после победы над «Родиной» все еще в зоне стыков, но лишь три очка отделяют их от «Оренбурга», «Ахмата» и махачкалинского «Динамо».

Вот удивительное дело: первую из этих трех команд заслуженно называют одним из главных открытий чемпионата, вторая в минувшем туре обыграла в гостях ЦСКА, третья не позволила победить «Спартаку». Но все они — в нижней половине таблицы наряду с «Родиной», победителем «Зенита» и «Краснодара», и «Акроном», огорчившим «Динамо». Не говоря уже о «Локо».

Удивительно плотный чемпионат, где каждый может обыграть каждого. Где победитель семи из восьми последних первенств «Зенит» потерпел четыре поражения за первый круг. Где нетерпеливые болельщики «Спартака», с яростью накидываясь на Хуана Карлоса Карседо после ничьей в Каспийске и сообщая (вижу это по комментариям в своем Telegram-канале), что с испанцем красно-белым чемпионами никогда не стать, тем самым объясняют, почему из-за настолько перекрученной атмосферы команда уже четверть века почти ежегодно меняет тренеров. Где «Ростов» с Дмитрием Кириченко за несколько туров взбирается из зоны стыков на шестое место, а «Краснодар», наоборот, после шести побед не выигрывая семь матчей подряд, падает с вершины в конец первой пятерки.

Думаю, этот сезон так и будет держать нас за горло до самого конца. Первый круг закончился дистанцией всего в два очка между первым и третьим местами, «Динамо» и «Спартаком», и очень бы хотелось, чтобы нечто подобное в плане борьбы за золото сохранилось до последнего момента.