Монсон: «Всю жизнь я посвятил себе, теперь настало мое время помогать другим»

Боец смешанного стиля Джефф Монсон рассказал «СЭ» о своих планах в качестве гражданина РФ.

«Мне еще предстоит очень многое сделать в качестве депутата. Я открою 27 бесплатных детских спортивных школ в Башкортостане. Хочу открыть еще больше, примерно 100! У нас уже есть одна школа в Донецке, хочу открыть еще больше равно как и в Луганске. Хочу помогать людям, которые потеряли свои дома. Особенно в Башкортостане хочу работать с подростками до 17 лет, которые нарушили закон, чтобы помогать им вставать на верный путь, приводить их в спорт. У меня большие планы. Мне радостно быть депутатом. Всю жизнь я посвятил себе, тренировкам, боям, Джеффу. Сейчас настало мое время помогать другим, особенно молодежи», — сказал Монсон «СЭ».

Монсон получил российский паспорт в 2018 году. 23 мая он сообщил о том, что отказался от гражданства США.