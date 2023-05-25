Крис Сайборг: «Федор Емельяненко — величайший тяжеловес всех времен»

Чемпионка Bellator в полулегком весе Крис Сайборг рассказала, почему считает Федора Емельяненко величайшим тяжеловесом всех времен.

«Мне нравится Федор из-за его стиля боя. Он никогда не показывал никаких эмоций, когда вступал в бой, и для меня он доказал, что является величайшим тяжеловесом всех времен», — приводит Metaratings слова Сайборг.

46-летний Емельяненко завершил карьеру в феврале 2023 года после поражения от Райана Бейдера в поединке за чемпионский титул Bellator. Всего у россиянина 40 побед и 7 поражений в ММА.