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Крис Сайборг: «Федор Емельяненко — величайший тяжеловес всех времен»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Чемпионка Bellator в полулегком весе Крис Сайборг рассказала, почему считает Федора Емельяненко величайшим тяжеловесом всех времен.

«Мне нравится Федор из-за его стиля боя. Он никогда не показывал никаких эмоций, когда вступал в бой, и для меня он доказал, что является величайшим тяжеловесом всех времен», — приводит Metaratings слова Сайборг.

46-летний Емельяненко завершил карьеру в феврале 2023 года после поражения от Райана Бейдера в поединке за чемпионский титул Bellator. Всего у россиянина 40 побед и 7 поражений в ММА.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/chempionka-bellator-saiborg-fedor-emelyanenko-velichaishii-tyazheloves-vsekh-vremen-253756/
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