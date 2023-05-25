Хавьер Мендес рассказал, как Хабиб раздал по тысяче долларов каждому члену команды

Главный тренер зала AKA Хавьер Мендес вспомнил, как экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) после автограф-сессии раздал заработанные деньги своей команде.

«Я помню, как однажды мы были в Лас-Вегасе и Хабиб раздавал автографы, — сказал Мендес в своем подкасте. — Он тогда хорошо заработал за то, что ставил подписи. Хабиб подписал около тысячи плакатов. Когда мы возвращались в комнату, ко мне подошел Мовлид [Хайбулаев] и говорит: «Держи, тренер». Я смотрю, а это тысяча баксов. Я говорю: «Это не мои деньги». Он отвечает: «Это от Хабиба».

Хабиб дал всем по тысяче баксов, потому что хорошо тогда заработал. Честно говоря, наверное, он раздал всем нам половину из того, что заработал. Хабиб хороший человек, особенно он заботится о своей семье, бойцах и братьях. Многие люди просто не понимают, насколько у него щедрая душа и большое сердце».

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гэтжи (23-4) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.