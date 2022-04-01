Дьюи Купер: «На своем пике Флойд Мейвейзер мог работать на лапах два часа без единой остановки»

Тренер Франсиса Нганну по ударной работе и бывший наставник многих чемпионов мира по боксу Дьюи Купер в интервью «Спорт-Экспресс» поделился воспоминаниями о пребывании в одном зале с Флойдом Мейвейзером-младшим.

— В каких физических упражнениях Флойд удивлял вас больше всего?

— Пожалуй, в работе на лапах с Роджером Мейвейзером. Он бил по лапам 45 минут — час без единого перерыва. Это фантастика. Час на лапах без единого перерыва, и кто знает, как долго они могли работать дальше. Допускаю, что на своем пике он мог работать на лапах два часа без перерыва. Я лично видел, как он бил 45 минут подряд. Он великолепен в отжиманиях, подтягиваниях, приседаниях. Просто король в этих упражнениях.

Флойд Мейвейзер-младший закончил карьеру боксера в августе 2017-го, победив нокаутом Конора Макгрегора. За 21 год на профессиональном ринге он выиграл 26 титульных боев и построил непобежденный рекорд 50-0.