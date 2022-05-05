Джастин Гэтжи: «Нейт Диас отказался драться с Хабибом около 20 раз»

Боец UFC Гэтжи заявил, что Диас много раз отказывался драться с Хабибом

Претендент на титул чемпиона UFC в легком весе Джастин Гэтжи (23-3) высмеял Нейта Диаса (20-13), который пытается задеть Гэтжи в Twitter, публикуя видео его поражения Хабибу Нурмагомедову (29-0) на UFC 254 в Абу-Даби.

«Этот убл**** проиграл больше 15 раз за карьеру. Вы серьезно? Мне реально смешно, когда я вижу, как он критикует меня за одно поражение, — приводит слова Гэтжи MMA Fighting. — Он завидует успеху другим, потому что с ним покончено. Слышал, что он отказался от боя с Хабибом 20 раз. Так что не ему базарить за мое поражение Хабибу. Разве это не смешно?»

Гэтжи подерется с чемпионом UFC в легком весе Чарльзом Оливейрой (32-8) 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.