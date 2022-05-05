Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 14:37

Джастин Гэтжи: «Нейт Диас отказался драться с Хабибом около 20 раз»

Боец UFC Гэтжи заявил, что Диас много раз отказывался драться с Хабибом
Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в

Претендент на титул чемпиона UFC в легком весе Джастин Гэтжи (23-3) высмеял Нейта Диаса (20-13), который пытается задеть Гэтжи в Twitter, публикуя видео его поражения Хабибу Нурмагомедову (29-0) на UFC 254 в Абу-Даби.

«Этот убл**** проиграл больше 15 раз за карьеру. Вы серьезно? Мне реально смешно, когда я вижу, как он критикует меня за одно поражение, — приводит слова Гэтжи MMA Fighting. — Он завидует успеху другим, потому что с ним покончено. Слышал, что он отказался от боя с Хабибом 20 раз. Так что не ему базарить за мое поражение Хабибу. Разве это не смешно?»

Гэтжи подерется с чемпионом UFC в легком весе Чарльзом Оливейрой (32-8) 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.

Джастин Гейджи
Нейт Диас
Хабиб Нурмагомедов
UFC
ММА
0
Читайте также
Здоровая пища: когда и как правильно сажать огурцы
«Прекрати, дурак, этого не может быть!». Как Месси и вся Европа следила за безумным матчем «Реал» - «МанСити»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дональд Серроне не сдержал слез, говоря о сыне: «Он до сих пор не знает, чем я занимаюсь»

Гэтжи: «Вероятность победы Нейта Диаса в бою с Чимаевым составляет 1 процент»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости