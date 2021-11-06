Джастин Гэтжи: «После второго моего лоукика Чэндлер пойдет в борьбу»

Второй номер легкого веса UFC Джастин Гэтжи поделился ожиданиями от поединка с Майклом Чэндлером.

«Я провел прекрасный лагерь, Роуз и Камару нагружали меня, дали мне уверенность работать еще упорнее. Сегодня впервые в моей карьере мне не пришлось гонять вес в утро взвешивания.

До моего боя остается остается 30 часов и где-то 27 минут до боя. Мне нужно будет провести идеальных 15 минут в клетке. И я знаю, когда эти 15 минут начнутся. В 22-00 по времени Восточного побережья. Когда он пройдет мне в ноги? Думаю, он сразу начнет бороться. Где-то после второго моего лоукика пойдет в проход. Я очень заряжен перед этим боем, думаю, больше буду переживать за Роуз и Камару, чем за себя".

В ночь на 7 ноября Гэтжи подерется с Майклом Чэндлером на UFC 268 в Нью-Йорке.