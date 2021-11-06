Сумасшедшая атмосфера на турнире Bellator в Дублине. Поет весь стадион. Видео

В столице Ирландии Дублине прошел турнире Bellator 270. В главном бою шоу ирландец Питер Куилли проиграл техническим нокаутом во втором раунде бразильцу Патрики Куилли.

Куилли вышел в зал под песню Zombie группы The Cranberries, которую хором спели местные фанаты.

Из других результатов турнира стоит выделить первое поражение в профессиональной карьере другого ирландского бойца — Джеймса Галлахера, который проиграл удушающим приемом (гильотина) американцу Патчи Миксу.