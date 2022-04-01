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Гэтжи: «Пока я выступаю на профессиональном уровне, я не говорю о религии и политике»

Джастин Гэтжи признался, что не хочет говорить о религии и политике
Никита Горшенин
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Джастин Гэтжи.
Фото Global Look Press

Претендент на пояс UFC в легком весе Джастин Гэтжи на YouTube-канале «Dan and Don's Toxic Masculinity Podcast» отказался комментировать текущую политическую ситуацию в США.

— Джастин, что ты думаешь о нынешней ситуации в США, что происходит в стране и так далее?

— Парни, я вас люблю, но для себя я решил — пока я выступаю на профессиональном уровне, я не говорю о религии и политике.

7 мая Гэтжи подерется с Чарльзом Оливейрой на UFC 274 за пояс в легком весе.

Джастин Гейджи
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