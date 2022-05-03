Действующий чемпион UFC в среднем весе Камару Усман (20-1) вступил в словесную перепалку с блогером и боксером Джейком Полом. Сперва Пол написал в Twitter: «Камару Усман говорит, что бокс умирает. Также Камару Усман: «Канело, пожалуйста, подари мне шанс подраться с тобой и заработать денег».

Ответ Усмана не заставил себя ждать: «Ты действительно крутой интернет-герой. У меня есть к тебе два вопроса... Во-первых, если мы с тобой окажемся в одной комнате, кто из нас выйдет живым? Во-вторых, если Сауль и я окажемся в одной комнате, кто выберется оттуда живым? На самом деле мне нравится твоя энергия».

Ранее Усман неоднократно вызывал на боксерский матч абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля «Канело» Альвареса (57-1), однако мексиканец заявил, что в ближайшее время не намерен драться с чемпионом UFC, так как занят своим наследием в боксе.