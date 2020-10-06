«Думал, что при встрече нападу на него». Хабилов рассказал, как Масвидаль его разозлил

Российский боец Рустам Хабилов в интервью «СЭ» рассказал о конфликте с американцем Хорхе Масвидалем перед их боем в 2013 году.

В ноябре 2013-го Хабилов победил Масвидаля единогласным решением судей на турнире Fight for the Troops 3, который прошел на американской военной базе Форт-Кэмпбелл.

«Не знаю, как насчет отвращения, но я был зол на Масвидаля, — сказал Хабилов. — Всякую негативную чушь писал в Twitter — «да я оторву голову российскому бойцу на американской базе» и так далее. Я думал тогда, что если встречу его в гостинице или еще где-нибудь, то сразу на него нападу. В отеле видел его один раз — но он был слишком далеко».

«После боя я зашел в раздевалку, где кушают все, шведский стол или что там бывает, и он там стоял, — отметил российский боец. — Я к нему подошел и говорю: «Ты что хотел сказать? Теперь я стою перед тобой, давай скажи». И он там начал: «Это не я, это мой менеджер писал про тебя всякие гадости, я тебя уважаю, я всех своих соперников уважаю». И там мы по рукам сделали. Там я и Султан Алиев были, больше никого не было. Я говорю Султану, подожди здесь, и я подошел к нему, мы вдвоем остались. И я сказал: «Давай, теперь говори, что хотел сказать».

На счету 34-летнего Хабилова 24 победы и 4 поражения в ММА (10-3 в UFC). На прошлой неделе он подписал контракт с Bellator. (Илья Андреев)

Полностью интервью с Хабиловым читайте — здесь