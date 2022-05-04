Дудакова поделилась ожиданиями от поединка Джоджуа — Железнякова

Российский боец смешанных единоборств Виктория Дудакова поделилась мнением о предстоящем поединке Лианы Джоджуа против Дарьи Железняковой в рамках лиги Ares FC.

«Если Лиана будет в хорошей форме, то она победит. Потому что если Лиана сможет перевести соперницу на канвас, то она выиграет, поскольку у Дарьи особо нет борьбы, насколько я знаю. Но Лиана еще не встречалась с такими габаритными соперницами, мне кажется, потому что Дарья очень высокая. Я видела ее вживую — она правда очень высокая девочка. Железнякова может держать на джебе, поэтому у Лианы могут возникнуть некоторые проблемы. Но все равно я считаю, что Лиана победит», — приводит слова Дудаковой MMA.Metaratings.ru.

Бой между Железняковой и Джоджуа должен состояться в рамках турнира французской лиги Ares FC, который пройдет 20 мая в Париже.

Ранее стало известно, что Дудакова подерется против Мирии Сильвы в рамках «Dana White's Contender Series» 30 августа в Лас-Вегасе.