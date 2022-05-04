Дана Уайт рассказал, готов ли он провести бой Нганну с Фьюри по правилам бокса

Глава UFC Дана Уайт признался, что ему не нравится идея организации поединка чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну (17-3) с чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (32-0). Также Уайт рассказал, почему бой Конора Макгрегора с Флойдом Мейвезером имел смысл.

«Не надо сравнивать бой Конора и Флойда с потенциальным боем Нганну и Фьюри, — сказал Уайт в интервью YouTube-каналу MMA Underground. — От боя Конора с Флойдом все сходили с ума. Куда бы я ни пошел, все только это и обсуждали. Пресса, фанаты, — все хотели увидеть это. Что касается боев Нганну с Фьюри или Усмана с Канело, то никто не рвет на себе волосы, обсуждая эти события. Я понимаю, что ребята хотят попробовать себя в боксе, но это далеко не то же самое, что было в ситуации с Конором.

Может ли состояться бой Нганну и Фьюри? Наверное. Слушайте, Фьюри — лучший боксер, один из лучших в истории тяжелого веса. Посмотрите, как он со всеми разделался. Потом взгляните на последний бой Нганну. Честно, мне не нравится идея организации этого боя. Это просто трата энергии, денег и времени. Это ведь так глупо. Если вы хоть чуть-чуть разбираетесь в единоборствах, то поймете, что глупо обсуждать организацию боя Нганну с Фьюри».

Фьюри нокаутировал Диллиана Уайта (28-3) в шестом раунде в поединке 24 апреля на заполненном лондонском стадионе «Уэмбли» и защитил титул WBC в супертяжелом весе.

Нганну защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе против Сирила Гана (10-1) 22 января на турнире UFC 270 в Анахайме, Калифорния.