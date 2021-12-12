Доминик Круз: «Мне удалось вернуть мои движения-спирали, хорошо чувствовал себя сегодня»

Боец легчайшего веса UFC Доминик Круз поделился эмоциями после победы над Педро Муньосом.

«Я хорошо чувствовал себя сегодня, мне удалось вернуть вот эти мои движения-спирали. Хочу сказать зрителям, что мы должны быть едины, вот откуда идет сила.

Нокдауны? Честно, мне показалось, что я просто подскользнулся. Спасибо Марку Годдарду, что дал мне возможность вернуться в бой, отличная работа рефери. Хочу сказать, что организация турнира великолепна, Вегас всегда в этом плане отличается. Еще раз хочу сказать всем людям здесь — давайте быть вместе», — сказал Круз в октагон-интервью после боя.

Круз победил Муньоса единогласным решением в поединке предварительного карда на UFC 269.