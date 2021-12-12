Боец тяжелого веса UFC Тай Туйваса поделился эмоциями после победы нокаутом над Аугусто Сакаем.

«Как я говорил в прошлых интервью, я прогрессирую от боя к бою. Мой угол подсказал мне, что он открыт для удара слева, я поддавливал его и искал возможности для левого хука. Смотрите на повторе — выглядит неплохо, да? Ууух.

Я рубака с Западного Сиднея и готов рубиться с кем угодно. Соперник? Это не моя забота. Я выхожу сюда и делаю шоу. Хочу вернуться домой и встретить Рождество с моим сыном», — сказал Туйваса в октагон-интервью после боя.

Тувайса нокаутировал Сакая во 2-м раунде поединка предварительного карда на UFC 269. Австралийский боец идет на четырех победах нокаутами подряд.