Пятый нокаут О'Мэлли в UFC: он разбил Пайву уже в первом раунде
06:46
Американский боец UFC Шон О'Мэлли победил техническим нокаутом в первом раунде бразильца Раулиана Пайву (21-3).
Поединок прошел на турнире UFC 269 в Лас-Вегасе.
SEAN O'MALLEY ADDING TO THE HIGHLIGHT REEL ? #UFC269 pic.twitter.com/TO5hOfbV6Y— ESPN MMA (@espnmma) December 12, 2021
На счету 27-летнего О'Мэлли 15 побед и 1 поражение в ММА (5-1 в UFC). Все пять побед в UFC он одержал нокаутами. Пять нокаутов — это второй результат в истории легчайшего дивизиона UFC (рекорд — семь нокаутов — у Ти Джея Диллашоу).
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