Пятый нокаут О'Мэлли в UFC: он разбил Пайву уже в первом раунде

Американский боец UFC Шон О'Мэлли победил техническим нокаутом в первом раунде бразильца Раулиана Пайву (21-3).

Поединок прошел на турнире UFC 269 в Лас-Вегасе.

SEAN O'MALLEY ADDING TO THE HIGHLIGHT REEL ? #UFC269 pic.twitter.com/TO5hOfbV6Y — ESPN MMA (@espnmma) December 12, 2021

На счету 27-летнего О'Мэлли 15 побед и 1 поражение в ММА (5-1 в UFC). Все пять побед в UFC он одержал нокаутами. Пять нокаутов — это второй результат в истории легчайшего дивизиона UFC (рекорд — семь нокаутов — у Ти Джея Диллашоу).