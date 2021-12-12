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Пятый нокаут О'Мэлли в UFC: он разбил Пайву уже в первом раунде

06:46
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Американский боец UFC Шон О'Мэлли победил техническим нокаутом в первом раунде бразильца Раулиана Пайву (21-3).

Поединок прошел на турнире UFC 269 в Лас-Вегасе.

На счету 27-летнего О'Мэлли 15 побед и 1 поражение в ММА (5-1 в UFC). Все пять побед в UFC он одержал нокаутами. Пять нокаутов — это второй результат в истории легчайшего дивизиона UFC (рекорд — семь нокаутов — у Ти Джея Диллашоу).

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Илья Андреев все материалы автора
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