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5 мая, 20:05

Свищев о допуске юниоров ММА: «Нужно исправить ошибки, принятые незаконно дядями-чиновниками в 2022 году»

Дарик Агаларов
корреспондент

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение исполкома Международной федерации ММА (IMМAF) о восстановлении членства Союза ММА России.

Как отметил министр спорта РФ Михаил Дегтярев, российские юниоры смогут выступать на соревнованиях IMМAF с национальным флагом и гимном уже в этом году.

«Это важное решение для всего международного спорта в целом. Когда кого-либо отстраняют не понятным и неизвестным причинам, то это в первую очень незаконно и несправедливо по отношению к спорту. Допуск — это единственное правильное решение. Жалко, что для его принятия понадобилось несколько лет. Целое поколение спортсменов ушло. Нужно как можно скорее исправить те ошибки, которые дяди-чиновники незаконно приняли в 2022 году», — сказал Свищев «СЭ».

Членство Союза ММА России было приостановлено IMМAF в марте 2022 года.

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Дмитрий Свищев
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