Родригес: «Российские фанаты, не злитесь на меня, когда я одолею Подмарева»

Бразильский боец ММА Фернандо Родригес поделился ожиданиями от поединка против Александра Подмарева на турнире SFC 13.

«Россия, я скучал и наконец-то возвращаюсь к вам, чтобы порадовать еще одним ярким поединком! — написал Родригес в соцсетях. — В этот раз я еду в Омск, в легендарную суровую русскую Сибирь, чтобы сразиться с вашим бойцом Александром Подмаревым. Главный бой вечера турнира SFC — это мотивирует меня еще сильнее.

Приходите поболеть за своего бойца и не злитесь на меня, когда я одержу победу! Я приеду из Бразилии с любовью в России, а потом вернусь в Бразилию с победой из России! Воин Света из бразильских джунглей против Тора из российской Сибири! Мой план на бой как и прежде — со щитом или на щите. И никак иначе! Да будет битва!»

Турнир SFC 13 состоится 15 мая в Омске на СКК им. Блинова. Подмарев — чемпион организации MMA Series в тяжелом весе, идет на серии из 10 побед. Родригес — опытный бразильский нокаутер, который известен своими эффектными выступлениями в России.

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