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Представитель Емельяненко рассказал о состоянии спортсмена: «Он некоторое время пробудет в больнице»

Сергей Ярошенко

Представитель российского бойца Александра Емельяненко рассказал о состоянии спортсмена.

Ранее 44-летний Емельяненко попал в больницу из-за обострившихся проблем со спиной.

«Он некоторое время пробудет в больнице. Обострились проблемы со спиной, которые надо подлечить», — цитирует представителя ТАСС.

В 2025 году Емельяненко перенес операцию на позвоночнике и некоторое время передвигался в инвалидной коляске.

На его счету 29 побед, 9 поражений и 1 ничья в ММА. Также он выступал в боксе и в боях на голых кулаках.

Источник: ТАСС
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Александр Емельяненко
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