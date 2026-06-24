Представитель Емельяненко рассказал о состоянии спортсмена: «Он некоторое время пробудет в больнице»
Представитель российского бойца Александра Емельяненко рассказал о состоянии спортсмена.
Ранее 44-летний Емельяненко попал в больницу из-за обострившихся проблем со спиной.
«Он некоторое время пробудет в больнице. Обострились проблемы со спиной, которые надо подлечить», — цитирует представителя ТАСС.
В 2025 году Емельяненко перенес операцию на позвоночнике и некоторое время передвигался в инвалидной коляске.
На его счету 29 побед, 9 поражений и 1 ничья в ММА. Также он выступал в боксе и в боях на голых кулаках.
Источник: ТАСС
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