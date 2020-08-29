Известный российский боец ММА Александр Шлеменко прокомментировал новость о смерти Владимира Воронова, 55-летнего тренера Федора Емельяненко.

— Тяжелый какой-то год у нас этот, високосный, — отметил Шлеменко. — Недавно мы потеряли Абдулманапа Нурмагомедова, и здесь теперь такая ситуация... Для многих парней из старооскольской школы, для Федора (Емельяненко) этот человек был, не побоюсь этого слова, как второй отец. Конечно, это большая потеря. И расстраивает, что так рано уходят люди. И Абдулманапу, и Михалычу, как все мы называли Воронова, не было еще и 60 лет. Они многое могли сделать для развития нашего спорта, для подрастающего поколения, да и просто хороших дел для России.

Не так часто встречал Владимира Михайловича, но запомнил его добрым и открытым человеком. Человеком, который всегда был готов подсказать, помочь, поддержать. Могу только выразить соболезнования и слова поддержки всем близким. Как отразится случившееся на нашем спорте? Ну, лучше точно не станет. Надеюсь, когда ребята справятся с этой утратой, смогут продолжить ту работу, начало которой он заложил, — сказал Шлеменко. (Артем Калинин)