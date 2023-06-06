Дивнич и Хачатрян проведут бой в турнире «Наше Дело» в Санкт-Петербурге

12 июня на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге в главном бою бойцовской лиги «Наше Дело» подерутся Максим Дивнич и Давид Хачатрян. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

В турнире также проведут поединок чемпионка мира по кудо Кристина Степанян и мастер спорта международного класса по рукопашному бою Сеанат Шахсинова.

В рамках фестиваля «Наше Дело» состоится Кубок Мира WRPF по пауэрлифтингу с участием спортсмена и резидента «Insight People» Кирилла Сарычева и атлетов из 20 стран.