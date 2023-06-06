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Гаджиев — о братьях Емельяненко: «Если Федор поможет Александру, то будет здорово для всего человечества»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев отреагировал на откровенное интервью Федора Емельяненко, в котором легендарный тяжеловес признался, что что не в состоянии ничем помочь своему брату Александру в борьбе с алкоголизмом.

«Мое мнение: Федор нужен, как бы ни было, Александру и Ивану. Александру, конечно же, в первую очередь, — сказал Гаджиев на видео, опубликованном на своем YouTube-канале. — Может ли он ему помочь? Да, может, поэтому, если Федор это сделает, то будет здорово не только для семьи, не только для индустрии единоборств, [а] для человечества в целом».

Александр и Иван Емельяненко выступили на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который проходил 26 мая в Москве. Иван единогласным решением судей победил дзюдоиста Алексея Леденева, а Александр болевым приемом на руку победил блогера Евгения Ершова.

Александр Емельяненко
Камил Гаджиев
Федор Емельяненко
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