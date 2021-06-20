Иге сделал заявление после поражения «Корейскому Зомби»
18:04
Полулегковес UFC, спарринг-партнер Хабиба Нурмагомедова в американском зале AKA Дэн Иге прокомментировал поражение Чен Сон Джону, более известному как «Корейский Зомби».
«Люблю вас всех. Я вернусь. Господь милостив», — написал Иге в Instagram.
Поединок Иге против Зомби продлился всю дистанцию из пяти раундов на UFC Fight Night 190. Корейский спортсмен победил единогласным решением судей.
В настоящее время Иге занимает восьмую строчку в рейтинге полулегковесов UFC, имея на счету 15 побед и четыре поражения.
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