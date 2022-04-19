«Мне плевать, легенда ты или нет». Кори Андерсон возмущен поведением Федора Емельяненко

Американский боец Bellator Кори Андерсон в резкой форме выразил недовольством поведением Федора Емельяненко после его боя с Вадимом Немковым, который состоялся 15 апреля на турнире Bellator 277 в Сан-Хосе (Калифорния, США).

Андерсон проиграл первый раунд, выиграл второй, забирал третий, но за 10 секунд до гонга ударил Немкова головой, поставив ему солидную сечку. В итоге бой был признан несостоявшимся, а чемпионский пояс Bellator в полутяжелом весе остался у Немкова. Андерсон после поединка эмоционально выражал недовольство.

«Я был на взводе из-за того, что Федор подошел и сказал: «Ты не выиграл. Ты ударил головой. Ты не выиграл», — рассказал Кори TMZ. — Мозерфакер, что? Простите за мой язык. Федор, реально? Ты что хочешь сказать? Ты хочешь сказать, что я не избивал твоего парня? Я не выиграл этот бой?»

После остановки боя в клетку принесли чек на миллион долларов, который планировалось вручить Андерсону. По словам бойца, именно в этот момент Емельяненко сказал «ты не выиграл» (т.е. до того, как бой был признан несостоявшимся).

«Я помог Немкову подняться и сказал: «Йоу, я нечаянно. Это был несчастный случай, никто не виноват». А [Федор] пришел и сказал: «Ты не выиграл, ты только бил головой». Вместо того, чтобы сказать: «Братан, адский бой. Извини за удар головой. Мы отыграемся», он сказал: «Ты не выиграл, ты только бил головой». Братан, мне плевать, кто ты, легенда или нет».