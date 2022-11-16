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Сегодня, 07:35

Прохазка дал совет Адесанье перед потенциальным реваншем с Перейрой

Давид Хачатрян
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Чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка (29-3) считает, что экс-чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья (23-2) в матче-реванше с Алексом Перейрой (7-1) должен оставаться сфокусированным до самого конца.

«Ты [Адесанья] должен идти до конца, — сказал чех в интервью The Schmo. — Как в моих боях, в моем последнем бою. Этот настрой помог мне выиграть последний поединок. Ты должен идти вперед до последней секунды. В этом году было три титульных боя, которые закончились в пятом раунде. Ты должен идти до конца».

Перейра победил Адесанью техническим нокаутом в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в среднем весе. Бой состоялся 12 ноября на UFC 281 на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.

Алекс Перейра
Исраэль Адесанья
UFC
ММА
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