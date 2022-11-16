Брендан Шауб: «Чимаев будет протирать Перейрой пол»

Брендан Шауб считает, что у Перейры нет шансов в бою с Алексом Перейрой

Бывший боец UFC, а ныне аналитик Брендан Шауб (10-5) считает, что чемпион UFC в среднем весе Алекс Перейра (7-1) не сможет одолеть ни одного бойца из топ-5 рейтинга дивизиона.

«Никакого неуважения к Алексу, но я не думаю, что он победит хоть одного бойца из топ-5, — сказал Шауб на своем YouTube-канале. — Роберт Уиттакер, как только увидел грэпплинг Перейры и Иззи, наверняка сказал: «Боже! Пожалуйста, дайте мне этого парня». Бойцы, которые не только могут провести тейкдаун, но и обладают целым арсеналом навыков борьбы и джиу-джитсу, с пеной у рта хотят подраться с Перейрой.

Хамзат написал в Twitter, что хочет драться в среднем весе против Перейры. UFC хотели, чтобы Хамзат стал суперзвездой, и его следующий бой должен быть против Перейры. Хамзат выбьет из него всю дурь. Он [Чимаев] будет протирать им пол. Стили делают бои, и этот бой для Алекса — сущий кошмар».

Перейра победил Исраэля Адесанью (23-2) техническим нокаутом в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в среднем весе. Бой состоялся 12 ноября на UFC 281 на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.

