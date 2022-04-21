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Махачев Царукяну: «Бабушкины пирожки ты легко побьешь»

Ислам Махачев ответил на заявление Армана Царукяна
Давид Хачатрян
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Третий номер рейтинга UFC в легком весе россиянин Ислам Махачев (22-1) ответил соотечественнику Арману Царукяну (18-2), который заявил, что в реванше легко победит Махачева.

«Бабушкины пирожки ты легко побьешь», — ответил в соцсетях Махачев на слова Царукяна.

Царукян провел дебютный бой в UFC против Махачева, выйдя в клетку на коротком уведомлении. Царукян проиграл единогласным решением судей на турнире UFC Fight Night 149 в Москве, который состоялся 20 апреля 2019 года.

Сейчас Царукян идет на серии из 5 побед. 27 февраля он одолел Йоэля Альвареса (19-3) на UFC Fight Night 202 во втором раунде техническим нокаутом.

Махачев идет на серии из 10 побед. В прошлом бою россиянин одолел Бобби Грина (29-13) 26 февраля на UFC Fight Night 202. Махачев выиграл техническим нокаутом в первом раунде.

Ислам Махачев
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