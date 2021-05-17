Ветеран UFC Соуза — о переломе руки во время боя: «Я думаю, что все будет хорошо. Предстоит операция»
12:04
Средневесу UFC Роналдо Соузе по прозвищу Жакаре потребуется операция, чтобы залечить травму руки, полученную во время поединка с Андре Мунизом в минувшие выходные.
«Спасибо за поддержку и за то, что за меня переживаете. Сейчас я в больнице вместе со своей женой, завтра мне предстоит операция. Благодарю UFC за оказываемую поддержку», — написал Жакаре в своем Instagram.
Это было первое поражение болевым приемом в карьере 41-летнего Соузы. Поединок состоялся на турнире UFC 262, который завершился в ночь на 16 мая в Хьюстоне.
В UFC Роналдо провел 16 поединков, выиграв в 9-ти из них. В настоящее время он идет на серии из 4-х поражений.
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