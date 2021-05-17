Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Ветеран UFC Соуза — о переломе руки во время боя: «Я думаю, что все будет хорошо. Предстоит операция»

12:04
Роналдо Соуз. Фото MMA Junkie
Роналдо Соуз. Фото MMA Junkie

Средневесу UFC Роналдо Соузе по прозвищу Жакаре потребуется операция, чтобы залечить травму руки, полученную во время поединка с Андре Мунизом в минувшие выходные.

«Спасибо за поддержку и за то, что за меня переживаете. Сейчас я в больнице вместе со своей женой, завтра мне предстоит операция. Благодарю UFC за оказываемую поддержку», — написал Жакаре в своем Instagram.

Публикация от Ronaldo «Jacare`» ? Souza (@ronaldojacare)

Это было первое поражение болевым приемом в карьере 41-летнего Соузы. Поединок состоялся на турнире UFC 262, который завершился в ночь на 16 мая в Хьюстоне.

В UFC Роналдо провел 16 поединков, выиграв в 9-ти из них. В настоящее время он идет на серии из 4-х поражений.

Читайте также

Видео победного гола Алиссона на последних секундах матча «Ливерпуля» с «Вест Бромвичем»
Девушка закрутила роман с чужим женихом прямо на его свадьбе
Армия Израиля сообщила о 60 выпущенных Палестиной ракетах
Зарезал троих: детали инцидента возле вокзала в Екатеринбурге

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд