Средневесу UFC Роналдо Соузе по прозвищу Жакаре потребуется операция, чтобы залечить травму руки, полученную во время поединка с Андре Мунизом в минувшие выходные.

«Спасибо за поддержку и за то, что за меня переживаете. Сейчас я в больнице вместе со своей женой, завтра мне предстоит операция. Благодарю UFC за оказываемую поддержку», — написал Жакаре в своем Instagram.

Это было первое поражение болевым приемом в карьере 41-летнего Соузы. Поединок состоялся на турнире UFC 262, который завершился в ночь на 16 мая в Хьюстоне.

В UFC Роналдо провел 16 поединков, выиграв в 9-ти из них. В настоящее время он идет на серии из 4-х поражений.