Денис Лебедев рассказал, почему добил Роя Джонса: «Меня за тот удар до сих пор критикуют...»

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Денис Лебедев в интервью «СЭ» рассказал, почему в мае 2011 года нанес удар Рою Джонсу, когда тот уже потерял способность сопротивляться. Тогда Лебедев победил нокаутом в 10-м раунде.

«Я считал, что был немного лучше Джонса, но после боя посмотрел записки — и к 10-му раунду действительно была ничья, — сказал Лебедев. — Все же великий Рой Джонс, и ничья вроде бы неплохой результат... Но в ринге был великий и ужасный Стив Смогер. Этот рефери отличается от остальных подходом к бою. Если хотите, скажу так: он кровожадный. До боя он предупредил: «Ребята, я не буду открывать счет, пока кто-то из вас не встанет на колено или не коснется ринга третьей точкой. Вы оба ребята мастеровитые, так что решайте свои вопросы сами в ринге». У меня в углу был переводчик, и я был в шоке от такого перевода. «Пока из вас кто-то не окажется на полу, я счет не открою» — помню эти его слова, будто это было неделю назад.

Меня за тот удар до сих пор критикуют. Я к этому уже отношусь философски. Тогда у меня просто сработал боксерский инстинкт. Если бы была возможность отмотать время назад, я бы, может быть, этого бы и не сделал. Подчеркиваю: может быть. Если помните, у Роя Джонса был бой, в котором он ударил соперника, когда тот стоял на колене (с Монтеллом Гриффином в марте 1997 года, Джонс за это был дисквалифицирован. — Прим. «СЭ»). Если бы Рой стоял на колене, я бы его не стал бить. Да, он торчал, он был в нокдауне, но он не стоял на колене. Поэтому я и ударил. Судья же до боя именно об этом говорил [что не откроет счет, пока кто-то не окажется на полу]. Я видел, что Джонс поплыл, что он в состоянии грогги — да, это я видел. Но команды «стоп» не было. Что вы хотите от меня? Команды «стоп» не было. Поэтому я и добавил.

После боя мы поехали в Чехов. Пошли в ресторан, потом в баню, надарили Рою кучу подарков — казацкие папахи, сабли. Еще в купели искупались. И Рой, и его команда нырнули, так скажем, поддатыми, а вылезли трезвыми. Я нашел момент, подошел к Рою и сказал ему: «Рой, не держи зла. Я этот удар инстинктивно нанес». Он ответил: «Деннис, ноу проблем. Я и сам так несколько раз делал». Сказал: «Бог мне много дал в жизни, а сейчас я потихонечку это возвращаю». Это я вам дословно передаю то, как мне тогда перевел переводчик. Ну, а «Деннис, ноу проблем» — это я и так понял. Затем мы отвезли Роя в аэропорт. Я его проводил прямо до самолета. Помню, немножко опоздали, самолет задержали... Рой Джонс в казацкой папахе — это надо было видеть. Потом мы еще несколько раз встречались, и все было вполне доброжелательно".

29 ноября рано утром по московскому времени в Лос-Анджелесе 51-летний Рой Джонс проведет выставочный бой с 54-летним Майком Тайсоном. (Илья Андреев)

Полную версию интервью с Денисом Лебедевым можно прочитать здесь.