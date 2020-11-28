«Рой ответил: «Деннис, ноу проблем. И я и сам так делал». Денис Лебедев вспоминает эпичный бой с Джонсом

Тот поединок наделал много шума.

29 ноября рано утром по московскому времени Рой Джонс проведет выставочный бой с Майком Тайсоном. Тайсон на ринге никогда не пересекался с российскими и советскими боксерами, а вот Джонс провел против них три боя: в 1986-м проиграл Игорю Ружникову на Играх доброй воли, в 1988-м победил Евгения Зайцева на Олимпиаде, а в 2011-м был нокаутирован Денисом Лебедевым. Когда до конца заключительного 10-го раунда оставалось 20 секунд, Лебедев потряс Джонса двойкой, а затем пробил два апперкота. Американец оказался в стоячем нокауте, однако рефери Стив Смогер не остановил бой, и Лебедев нанес еще один удар по голове Джонса, после чего тот упал и несколько минут не мог подняться. Лебедева стали обвинять в жестокости, а организаторов и вовсе заподозрили в том, что исход поединка был известен заранее.

Накануне боя Джонса и Тайсона мы связались с Лебедевым, и он вспомнил все: как сломал ребро незадолго до поединка, как ему в подготовке помогал Федором Емельяненко, как нокаутировал Джонса и как поговорил с ним в Чехове.

Ребро домиком

— Бой организовал мой тогдашний промоутер Владимир Хрюнов. Конечно, я обрадовался такой возможности. Думаю, каждый боксер мечтает биться с сильными. Я понимал, что Рой уже не в той форме, что раньше, но это Рой... Ну что тут говорить, вы сами прекрасно все понимаете.

За три недели до боя я получил перелом ребра. Это случилось во время спарринга с... темнокожий парень, забыл, как его зовут, был обладателем пояса. Я надел высокий бандаж и когда делал уклон, скрутку, бандажом вырвал нижнее ребро. Там же даже не кость, а хрящ. У меня заклинило, я дышать не мог. Костя Цзю был в углу, он поначалу не понял, что случилось — удара не было, а я вдруг дышать не могу и спарринг не могу продолжать. Редкий случай. Ребро домиком встало — как крыша у домика. Оно зажило, но и сейчас торчит. Когда прохожу досмотр в аэропорту, у меня иногда спрашивают: «Что здесь? Что это такое?» Мне приходится поднимать футболку и показывать эту шишку.

Была угроза переноса боя. Но потом решили, что много средств затрачено, билеты проданы... Примерно похожая история была у Васи Ломаченко перед боем с Теофимо Лопесом. Он же травму получил. Но этот поединок все ждали, и Вася не стал сниматься. Так же и я — пошел на риск, ва-банк. Русский авось, что называется. При этом в бою травма ребра мне не мешала. В начале боя я немного остерегался, а потом забыл про нее — адреналин все заслонил.

Спарринги с Федором

— Мы поехали в Лужники — в Академию бокса. Костя Цзю сказал, что мне неплохо было бы постоять с Федей Емельяненко, он остренький такой, всегда работает на грани фола. Я набрал Федору, тот сказал: «Давай, Денис, без проблем — там и там, во столько и во столько». Нестандартная техника, как и у Роя Джонса? Да, он бьет непонятно откуда и всегда неожиданно. Мы провели два спарринга по четыре раунда. Тогда Федор еще был на пике.

Мы с ним из одного города — Старого Оскола. Познакомились, когда он вернулся из армии. Я больше общался с Сашей Емельяненко, а вот с Федором — только по спортивным делам. Скажу так: друзьями не были, но оба были спортсменами. Ему хорошую школу бокса поставил Александр Васильевич Мичков. У него мастера спорта по боксу росли как грибы осенью. Федор быстро это ухватил — дернуть, обмануть. Боксеры поймут, о чем я. Но вот держать правую руку на месте Александр Васильевич его не научил. Из-за этого были моменты неприятные.

Федя бьет очень жестко. Поверьте, это правда. Я рассчитывал на дружеский спарринг, но когда он косанул пару раз боковые слева и справа, я понял, что потихоньку не получится. Спарринг был не в поддавки, на грани фола. Я разошелся. Подумал: «Ничего себе, Федя, ты полез куда, ну давай, я принимаю бой». А когда спарринг закончился — попили чайку, поулыбались. Ну а так это для меня был сюрприз, Федор в спаррингах не церемонится! Были ли нокдауны? Нет, не было.

Совет Кости Цзю

— Я у Цзю много чему научился. Помню, как он сказал мне: «Денис, наше главное преимущество в этом бою — скорее всего, Рой нас недооценит. И этим нужно воспользоваться — контролировать каждый раунд и весь поединок». Костя оказался прав. Рой вышел и начал в своем репертуаре — мажорить, пижонить. Он это любит и умеет. Задача была такая, чтобы после каждого раунда Костя мне говорил: «Этот раунд твой, молодец». Но в итоге после одно раунда Костя говорил «этот раунд твой», а после другого «этот раунд не твой». И к 10-му раунду была ничья.

Кровожадный судья

— Я считал, что был немного лучше Джонса, но после боя посмотрел записки — и к 10-му раунду действительно была ничья. Все же великий Рой Джонс, и ничья вроде бы неплохой результат... Но в ринге был великий и ужасный Стив Смогер. Этот рефери отличается от остальных подходом к бою. Если хотите, скажу так: он кровожадный. До боя он предупредил: «Ребята, я не буду открывать счет, пока кто-то из вас не встанет на колено или не коснется ринга третьей точкой. Вы оба ребята мастеровитые, так что решайте свои вопросы сами в ринге». У меня в углу был переводчик, и я был в шоке от такого перевода. «Пока из вас кто-то не окажется на полу, я счет не открою» — помню эти его слова, будто это было неделю назад.

Когда в ринге находится Стив Смогер, билеты на бои разлетаются как горячие пирожки. Это закон такой. Людям, которые покупают билеты на бои, важно не только то, кто боксирует, но и то, кто рефери в ринге. Ведь именно рефери сделает или не сделает бой. Или он после каждого удара будет говорить «стоп! и не даст боксировать, или он встанет в сторонку и не будет лезть в бои — и тогда будет драка, зрелище, именно то, за что люди платят деньги.

Добивающий удар

— Меня за тот удар до сих пор критикуют. Я к этому уже отношусь философски. Тогда у меня просто сработал боксерский инстинкт. Если бы была возможность отмотать время назад, я бы, может быть, этого бы и не сделал. Подчеркиваю: может быть. Если помните, у Роя Джонса был бой, в котором он ударил соперника, когда тот стоял на колене (с Монтеллом Гриффином в марте 1997 года, Джонс за это был дисквалифицирован. — Прим. «СЭ»). Если бы Рой стоял на колене, я бы его не стал бить. Да, он торчал, он был в нокдауне, но он не стоял на колене. Поэтому я и ударил. Судья же до боя именно об этом говорил [что не откроет счет, пока кто-то не окажется на полу]. Я видел, что Джонс поплыл, что он в состоянии грогги — да, это я видел. Но команды «стоп» не было. Что вы хотите от меня? Команды «стоп» не было. Поэтому я и добавил.

После боя мы поехали в Чехов. Пошли в ресторан, потом в баню, надарили Рою кучу подарков — казацкие папахи, сабли. Еще в купели искупались. И Рой, и его команда нырнули, так скажем, поддатыми, а вылезли трезвыми. Я нашел момент, подошел к Рою и сказал ему: «Рой, не держи зла. Я этот удар инстинктивно нанес». Он ответил: «Деннис, ноу проблем. Я и сам так несколько раз делал». Сказал: «Бог мне много дал в жизни, а сейчас я потихонечку это возвращаю». Это я вам дословно передаю то, как мне тогда перевел переводчик. Ну, а «Деннис, ноу проблем» — это я и так понял. Затем мы отвезли Роя в аэропорт. Я его проводил прямо до самолета. Помню, немножко опоздали, самолет задержали... Рой Джонс в казацкой папахе — это надо было видеть. Потом мы еще несколько раз встречались, и все было вполне доброжелательно.

«Договорняк»

— Разговоров было и будет очень много. Так [про договорняк] могут говорить люди, которые вообще ничего не понимают в боксе. В одном из раундов я чуть не побывал в нокдауне. Мне бы открыли счет, если бы я не схватил Роя и не обнял его. По-моему, это было в восьмом раунде. Я пропустил в подбородок, и у меня немножко ноги подкосились. Я ра-а-аз — резко прилип к Рою и не отпускал его, пока не пришел в себя.

Говорю, положа руку на сердце, — ни разу в жизни я не договаривался. По крайней мере, ни в каких договорах, переговорах не участвовал. Никогда. А об остальном спросите у моего бывшего менеджера и промоутера Владимира Хрюнова. Этот человек побывал и на дне, и на вершине. Наверное, его можно сравнить с Доном Кингом. У меня к нему были и вопросы, и претензии, но мы находили общий язык. Знаете, как в Америке говорят: «Это бизнес».

Тайсон vs Джонс

— Когда меня спрашивают, за кого я — за Тайсона или за Роя — я отвечаю, что мое сердце принадлежит Тайсону. Я люблю его за прямоту, за характер, за брутальность. Рой — тоже красавчик. Но он деликатный. Он всегда дипломатичен, может сгладить углы и сказать не так, как оно есть, а так, как надо — чтобы не накалять обстановку. И мне это не очень нравится. Я приветствую, когда люди черное называют черным, а не белым. Но все люди разные. Поэтому никого не осуждаю. У каждого есть свое мнение.

Прямая трансляция поединка Тайсон — Джонс только в эфире и на сайте РЕН ТВ. Начало — 29 ноября, 05:30 по Москве. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию боя.