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12 ноября, 20:38

Кикбоксер Денис Бурматов пообещал продемонстрировать «рубку» в бою против Александра Гельвиха

Иван Шитик
Корреспондент
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Кикбоксер Денис Бурматов пообещал продемонстрировать исключительную «рубку» в бою против Александра Гельвиха. Поединок между ними состоится в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Я считаю, что лучше него двигаюсь в ногах, у меня более разнообразная техника ударов руками и ногами, я меньше ударов стараюсь принимать на себя», — отметил Бурматов.

Он подчеркнул, что многое в бою будет зависеть от антропометрических данных. В частности, Бурматов убежден, что он сильнее противника, но ему нужна меньшая дистанция.

«Я уверен в том, что у нас получится очень зрелищный бой, который, скорее всего, не дойдет до решения судей, не продлится все три раунда. Вас ожидает яркая «рубка», разнообразная ударная техника и противостояние характеров», — заключил Бурматов.

Билеты на турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ» можно купить по ссылке.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1045075-burmatov-poobeshchal-ustroit-rubku-v-boiu-s-gelvikhom
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