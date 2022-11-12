Кикбоксер Денис Бурматов пообещал продемонстрировать «рубку» в бою против Александра Гельвиха

Кикбоксер Денис Бурматов пообещал продемонстрировать исключительную «рубку» в бою против Александра Гельвиха. Поединок между ними состоится в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Я считаю, что лучше него двигаюсь в ногах, у меня более разнообразная техника ударов руками и ногами, я меньше ударов стараюсь принимать на себя», — отметил Бурматов.

Он подчеркнул, что многое в бою будет зависеть от антропометрических данных. В частности, Бурматов убежден, что он сильнее противника, но ему нужна меньшая дистанция.

«Я уверен в том, что у нас получится очень зрелищный бой, который, скорее всего, не дойдет до решения судей, не продлится все три раунда. Вас ожидает яркая «рубка», разнообразная ударная техника и противостояние характеров», — заключил Бурматов.

Билеты на турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ» можно купить по ссылке.