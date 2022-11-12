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12 ноября, 20:42

Фрэнки Эдгар: «Я многому научился у Хабиба в работе у сетки»

Экс-чемпион UFC Фрэнки Эдгар рассказал, чему научился у Хабиба Нурмагомедова
Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Хабиб Нурмагомедов.
Фото Reuters

Бывший чемпион UFC в легком весе Фрэнки Эдгар в интервью «Спорт-Экспресс» рассказал о том, чему научился у Хабиба Нурмагомедова.

— Когда Хабиб победил Конора Макгрегора, вы выложили пост с поздравлениями и теплыми словами. Почему у вас симпатия к нему?

— Я большой его фан, того, как он устраивает свои дела, какой он семьянин, как он предан своей стране и религии. И, конечно, мне технически он нравится как боец. Ко мне он тоже всегда относился с уважением.

— Вы чему-то научились у Хабиба в грэпплинге?

— Да, особенно в его работе у сетки. Думаю, он лучший в этом, я определенно кое-что взял у него в работе у сетки. То, как он оттягивает ребят от сетки, когда работает над проходом в одну ногу — он просто лучший в этом компоненте. То, как он не расцепляет замок руками, до тех пор, пока не окажется сверху. Он очень умен в этом аспекте.

В ночь на 13 ноября Эдгар проведет поединок против Криса Гуттьереса на UFC 281 в Нью-Йорке. Бой станет последним для американского ветерана в его карьере.

Хабиб Нурмагомедов
UFC
ММА
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