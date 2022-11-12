Фрэнки Эдгар: «За годы я смог перевести Забита один раз. Таких киков, как у него, нет ни у кого»

Бывший чемпион UFC в легком весе Фрэнки Эдгар в интервью «Спорт-Экспресс» поделился воспоминаниями о спаррингах с Забитом Магомедшариповым.

— Не могу не спросить вас о Забите. Что он был за спарринг-партнер?

— Забит... С ним у меня были, пожалуй, мои самые тяжелые спарринги в ММА. Он был особенным, просто особенным парнем, его техника, его габариты — он был огромным парнем для 145 фунтов. Суператлетичный, очень тяжело было его перевести. И его кики — таких не было ни у кого. Мне бы очень хотелось посмотреть, чего бы он смог добиться, но он живет другой жизнью, занимается лошадьми, все у него хорошо.

— Вам удалось его хоть раз перевести?

— Может быть, разок удалось. Но его было еще очень тяжело удержать на земле, реально очень тяжело (смеется).

В ночь на 13 ноября Эдгар проведет поединок против Криса Гуттьереса на UFC 281 в Нью-Йорке. Бой станет последним для американского ветерана в его карьере.