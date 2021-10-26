Хукер: «Я лучше Махачева. Чем больше будет раундов, тем больше у меня будет шансов доказать это»

Новозеландский легковес UFC Дэн Хукер поделился ожиданиями от боя против россиянина Ислама Махачева.

«Я лучше Махачева. И чем больше будет раундов, тем больше у меня будет шансов доказать это. Поединок состоит из пяти раундов, а не из трех. Хорошему бойцу нужно больше времени, чтобы проявить себя и показать, что он является мастером боевых искусств. Пятираундовый поединок тяжелее, но я чувствую, что готов работать в высоком темпе и давить на своего оппонента на протяжении 25 минут», — приводит слова Хукера MMA Junkie.

Поединок Хукера и Махачева состоится 30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби. На счету 31-летнего новозеландца — 21 победа и 10 поражений. У 30-летнего россиянина 20 побед и 1 поражение.