Ян: «О'Мэлли привлекает внимание только цветом волос»

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Петр Ян прокомментировал желание ирландца Шона О'Мэлли провест с ним бой.

«Шон понимает, что никто не даст ему бой. Он как выскочка пытается напомнить о себе. О'Мэлли привлекает внимание только цветом волос, каждый раз меняя его. Больше ничем не может удивить. Мне нет до него дела, так как он не входит даже не в топ-10», — сказал Ян в программе The MMA Hour на YouTube.

30 октября Ян проведет поединок с американцем Кори Сэндхагеном на турнире UFC 267 в Абу-Даби.