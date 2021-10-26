Петр Ян: «Надеюсь, что закончу бой с Сэндхагеном досрочно»

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Петр Ян поделился ожиданиями от поединка с американцем Кори Сэндхагеном.

«Кори разносторонний боец. Он умеет делать все, но в каждом аспекте я лучше него. Что в борьбе, что в ударке я удивлю его. Надеюсь, что закончу бой с Сэндхагеном досрочно . Это мой стиль» , — сказал Ян в интервью на YouTube-канале The MMA Hour.

Бой Яна с Сэндхагеном состоится 30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби.