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Петр Ян: «Надеюсь, что закончу бой с Сэндхагеном досрочно»

13:28
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Петр Ян поделился ожиданиями от поединка с американцем Кори Сэндхагеном.

«Кори разносторонний боец. Он умеет делать все, но в каждом аспекте я лучше него. Что в борьбе, что в ударке я удивлю его. Надеюсь, что закончу бой с Сэндхагеном досрочно. Это мой стиль», — сказал Ян в интервью на YouTube-канале The MMA Hour.

Бой Яна с Сэндхагеном состоится 30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=aS6tgMi13Do

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