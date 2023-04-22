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Деметриус Джонсон: «С трудом вижу себя в бою по боксу. Мое тело устроено так, чтобы бить ногой»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Легенда UFC и чемпион ONE FC Деметриус Джонсон объяснил, почему ему тяжело драться только по правилам бокса.

«Когда я смотрю бои Альдо по боксу, вот он взрывается панчами — пап-пап — и его тело тут же хочет зарядить лоукик, — сказал Джонсор на шоу The MMA Hour. — И когда я сам пытаюсь только боксировать, у меня не получается, потому что я переключаю вес моего тела таким образом, чтобы выбросить кик. Потому что я настроен на такую работу, я тренировался всю мою жизнь под это.

Мне тяжело будет провести бой по боксу, потому что я не двигаюсь, как боксер. То, как я бросаю панчи, как бросаю джеб — это не для бокса. Я настроен для ММА, киков, коленей и борьбы. Я больше планирую выступать в грэпплинге в ги, я много часов тренируюсь в ги».

5 мая Джонсон проведет третий бой против Адриано Мораеса на One Fight Night 10 в Колорадо.

Бокс
Деметриус Джонсон
ММА
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