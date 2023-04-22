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Гилберт Бернс: «С ноября я не ем сахар, у меня теперь всегда кубики пресса»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Топовый полусредневес Гилберт Бернс рассказал, как ему пошло на пользу оздоровление диеты.

«Я убрал много плохих привычек, ем суперполезную еду с ноября, — сказал Бернс на своем YouTube-канале. — С ноября никакого сахара, только хорошая еда, много фруктов, много кокосовой воды, не забывать про гидратацию. Постоянно ледяные ванны, гораздо больше упор на восстановление, тренировки на мобильность, растяжка, я лучше и дольше сплю. Все это вывело мои тренировки на другой уровень, весогонки стали проще, поэтому теперь я могу провести три боя за короткое время. Я стал весить меньше, раньше между боями я весил 93-94 кг. Прямо сейчас я вешу 84 кг, я просушенный, у меня кубики пресса. Раньше я был парнем, у которого есть кубики в кэмпе, но нет между кэмпами. Сейчас у меня кубики круглый год, я в очень хорошей форме с ноября».

6 мая Бернс подерется с Белялом Мухаммадом на UFC 288 в Ньюарке, Нью-Джерси.

Гилберт Бернс
UFC
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