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Гилберт Бернс: «У Беляла нет своего стиля, но он умеет адаптироваться к чужому стилю»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Топовый полусредневес Гилберт Бернс поделился ожиданиями от поединка с Белялом Мухаммадом.

«Он постарается грузить меня объемом работы, если он поймает свой ритм, то будет бросать в меня много всего, — сказал Бернс на своем YouTube-канале. — Но я гораздо сильнее бью, я могу вырубить его. Он хороший грэпплер, хороший борец, но если я переведу его и выйду в топ-позицию, ему будет тяжело. У него хорошее кардио, я уверен, он выдержит 5 раундов, даже несмотря на короткое уведомление. Да, у него был Рамадан, он не набрал боевую форму, но для меня все тоже не так просто, я буду делать третью весогонку за 4-5 месяцев, это все равно тяжело.

Он жесткий парень, я не думаю, что есть хоть что-то, в чем он прям крутой, но он непростой во всем. Он хорошо миксует, не прекращает двигаться, хорошие кики, хорошие панчи, хорошие тейкдауны, очень умный, знает, как побеждать. У него нет своего стиля, но он умеет адаптироваться под чужой стиль. Я пересматриваю его бои и пересматриваю мои бои. Смотрю мой бой с Масвидалем, чтобы понять, что он [Белял] может увидеть и взять на вооружение. Я хочу взглянуть его глазами. Ник Лентц в спаррингах дает мне хорошую работу в манере Беляла, хорошее движение, много разных ударов, лоукик-хайкик, панчи, мидлкики, тейкдауны. Потом я встаю с Солом Роджерсом, Майклом Джонсоном, все эти ребята дают мне нужные нюансы».

Поединок Бернса и Мухаммада пройдет 6 мая на UFC 288 в Ньюарке, Нью-Джерси.

Белал Мухаммад
Гилберт Бернс
UFC
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