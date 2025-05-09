Дебют экс-футболиста «МЮ» Эвра в ММА перенесен на неопределенный срок

Организация PFL объявила, что турнир лиги в Париже, запланированный на 23 мая, был отменен. На этом турнире дебютный бой в ММА должен был провести бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра.

«Турнир PFL в Париже, запланированный на 23 мая, будет перенесен. Новая дата будет объявлена позже», — говорится в заявлении лиги в соцсетях.

Эвра объявил о завершении футбольной карьеры в 2019 году. На клубном уровне он выступал за «Манчестер Юнайтед», «Монако», «Ювентус», «Ниццу», «Монцу», «Марсалу», «Олимпик» и «Вест Хэм».