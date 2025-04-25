«Хочу бой с Суаресом! Заплачу из своего кармана». Патрис Эвра проведет поединок по ММА

Легенда «МЮ» сразу обозначил соперника, с которым конфликтовал еще 12 лет назад.

Пока лучший бомбардир в истории сборной России Артем Дзюба делает громкие заявления о том, что способен победить Ислама Махачева, в лиге PFL анонсировали бой с участием легенды «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патриса Эвра. Бывший футболист дебютирует в ММА 23 мая на турнире PFL в Париже.

43-летний Эвра проведет бой по любительским правилам, но ММА-тренировки он практикует уже давно — с 2016 года. Один из тех, с кем работает Эвра в зале, — его друг Седрик Думбе, бывший кикбоксер и нынешний боец PFL с рекордом 6-1. Анонс подписания контракта с Эвра уже опубликовали в официальных соцсетях лиги.

«Я выступал на крупнейших мировых аренах, выиграл все главные трофеи в футболе, но PFL Europe в Париже станет для меня невероятно особенным вечером, — приводит слова Эвра PFL. — Я годами тренировался вместе с лучшими в мире, и они также скажут вам, что я готов к этому. Я собираюсь устроить шоу».

Патрис Эвра и Луис Суарес. Фото Getty Images

Лига еще не рассказала, кто станет соперником Эвра, но француз уже назвал имя, которое все любители футбола знают не хуже, чем имя самого Патриса. «В PFL спросили, с кем я хочу встретиться, — написал Эвра в соцсетях. — Я сказал: Луис Суарес. Я заплачу из своего кармана. Он даже может меня укусить».

Конфликту Эвра и Суареса в этом году исполнилось 14 лет. Тогда в матче между «МЮ» и «Ливерпулем» футболисты повздорили на поле, а после матча Патрис рассказал, что уругваец назвал его «негром». Тогда футбольная ассоциация Англии оштрафовала Суареса на 40 тысяч фунтов и дисквалифицировала на восемь матчей, а перед матчем в 2012 году нападающий отказался пожать Эвра руку. При этом в 2015 году в финале Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ювентусом» футболисты пожали друг другу руки.

Француз завершил карьеру в 2018 году в составе «Вест Хэма», за который в том сезоне провел лишь пять матчей в АПЛ. Суарес в свои 38 лет продолжает выступать: сейчас он играет MLS в составе команды Дэвида Бекхэма «Интер Майами». За два сезона уругваец провел 38 матчей, забил 22 мяча и отдал 14 голевых передач. При этом футболиста продолжают вызывать в сборную Уругвая. Согласно данным, опубликованным Ассоциацией игроков MLS, зарплата уругвайского форварда составляет 1,5 млн долларов в год, так что его дебют в ММА можно исключить: финансово мотивировать Луиса будет очень сложно.