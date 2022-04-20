Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весах Генри Сехудо (16-2) считает, что бывший чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич (20-4) идеально подходит для дебюта бывшего чемпиона в полутяжелом весе Джона Джонса (26-1) в тяжелом весе.

«Мне нравится идея боя Джона Джонса и Стипе Миочича, потому что Джонс лучше Стипе во всех аспектах, — сказал Сехудо на YouTube-канале The Triple C & Schmo Show. — Если бы Джонс вышел против Франсиса Нганну, я бы действительно опасался, так как у камерунца есть невообразимая мощь, способная отправить спать абсолютно любого бойца. У всех есть сила в кулаках, но у Нганну она на другом уровне. Однако думаю, что Стипе для Джонса — это легкие деньги».

Миочич потерял титул чемпиона 27 марта 2021 года на UFC 260 в Лас-Вегасе, Невада, проиграв нокаутом Франсису Нганну (17-3) во втором раунде.